Confindustria Benevento, Liverini: linea ferroviaria Benevento-Cancello strategica per le imprese

“Abbiamo letto con interesse e soddisfazione l’intervista apparsa sul Mattino di oggi da parte dell’amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile che rilancia la linea Benevento Cancello Via Valle Caudina”. Lo dice il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini.

“Crediamo fermamente – dice il numero uno degli industriali – come già più volte sottolineato, che affidare a RFI la gestione della linea possa senza dubbio contribuire a migliorala, consentendo di effettuare i dovuti ammodernamenti.

La linea ferroviaria che attraversa la valle Caudina è strategica perché consente di collegare un’area densamente abitata e sulla quale insistono primarie realtà produttive con la stazione di Afragola, snodo nevralgico del traffico ferroviario nord – sud.

Ora si tratta di avviare concretamente il processo che non può che partire dalla Regione Campania.

Siamo certi che il Governatore De Luca, che ha già mostrato attenzione nei confronti di questo territorio, possa celermente avviare questo intervento strategico che aiuterebbe decisamente a rompere l’isolamento del territorio sannita”.