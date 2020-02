Confindustria Benevento, otto aziende sannite nella Top 300 della Campania

Sono Adler Plastic spa, Car Segnaletica stradale srl, Industria Meccanica Varricchio spa, Magna Power Train Italia srl, Mangimi Liverini spa, Olio Dante spa, Rummo spa, Sapa spa, le 8 aziende sannite iscritte a Confindustria Benevento che fanno parte delle top 300 censite da un’indagine condotta da PWC e pubblicata questa mattina.

“La fotografia del tessuto imprenditoriale campano mette in luce la solidità finanziaria e le potenzialità di alcune aziende leader del territorio – dichiara Filippo Liverini Presiedente di Confindustria Benevento. Su 300 aziende rientranti nella classifica generale, sono otto le realtà imprenditoriali che sono iscritte a Confindustria Benevento.

La provincia di Benevento nel 2018 registra 35.704 imprese che rappresentano il 6% del totale regionale. Negli ultimi cinque anni e fino al 2018 il numero di imprese iscritte presenta un trend in costante crescita, tuttavia i primi dati del 2019 vedono una riduzione di questo fenomeno ma mettono in luce una struttura patrimoniale più solida. Infatti mentre diminuiscono le ditte individuali, aumentano le società di capitali. Le aziende manifatturiere rappresentano il 17,4% del totale delle imprese e contribuiscono per oltre il 20% alla produzione di ricchezza. Questo quadro mette in luce un territorio che ha forti potenzialità e sul quale sono insediate molte realtà capaci di crescere.”

Lo studio realizzato da PWC, leader della consulenza, è volto a fornire una fotografia del tessuto imprenditoriale della regione Campania e ad evidenziare nel contempo le dinamiche evolutive dei principali settori economici del nostro territorio. La ricerca evidenzia le performance economiche finanziarie e patrimoniali delle 300 società o gruppi industriali con il maggiore volume di fatturato o valore della produzione. I parametri presi in considerazione sono collegati agli spetti finanziari e patrimoniali dell’impresa, ed in particolare, prendono in esame il valore della produzione, la capacità di generare profitti e redditività degli asset aziendali, l’indebitamento finanziario.