Confindustria Benevento, piano Export Sud II: agroalimentare, in arrivo 22 buyer da tutto il mondo

Confindustria Benevento ha organizzato, nell’ambito del piano Export Sud II, una missione di incoming con una delegazione di 22 buyer che si terrà a Benevento il prossimo 4 febbraio. Azerbijan, Brasile, Croazia, Estonia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Macedonia, Montenegro, Palestina, Serbia, Slovenia, Svezia sono i Paesi di provenienza degli uomini d’affari che incontreranno le 16 aziende del settore che hanno aderito all’iniziativa.

La giornata dei lavori è strutturata in due sessioni: in mattinata i buyer saranno accompagnati dai referenti ICE in Confindustria Benevento per un momento di confronto istituzionale, una panoramica del territorio e una primissima presentazione delle aziende. Subito dopo è previsto il trasferimento presso il Complesso San Vittorino dove si realizzerà la degustazione del Menù Gustasannio e gli incontri commerciali con le imprese aderenti all’iniziativa.

“Il settore agroalimentare riveste da sempre un ruolo fondamentale per le produzioni del territorio – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento -. I prodotti della filiera alimentare rappresentano oltre il 35% dell’export totale che ammonta a 222 milioni di euro nel 2018 e che presenta un trend in continua crescita dal 2013. Tuttavia il potenziale esportabile è ancora molto alto e grazie alle attività di promozione che stiamo mettendo in campo anche con la collaborazione di Ice, saremo in grado di favorire l’ingresso dei nostri prodotti sui mercati esteri e supportare le aziende nel posizionamento strategico. Abbiamo creato un team di export manager capaci di affiancare le nostre imprese in questo percorso e stiamo cercando di promuovere le produzioni sannite, sia singolarmente che attraverso il nostro marchio Gustasannio. Siamo convinti che attraverso azioni di promozioni possiamo favorire questo importante volano di sviluppo e potenziare le opportunità di business all’estero.”

Le aziende che hanno aderito all’incoming sono: Avicola Mauro srl, Azienda Agricola Castelle, Azienda Agricola Mastrantuono, Bella Molisana, Cillo srl, Della Porta srl, Euvitis 21 srl, La Fortezza srl,La Reinese srl, La Vinicola del Titerno srl, L’Arte dei Sapori di Erika di Crosta, Maltovivo srl, MGM Alimentare srl, Olio Dante spa, Rummo spa, Zafferano del Matese srl.

Il programma

Sede: Confindustria Benevento Piazza V. Colonna, 8 Ore 10-12

10 WELCOME COFFEE

10,15 SALUTI DI BENVENUTO E PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

Proiezione video istituzionale Confindustria Benevento

Filippo LIVERINI – Presidente Confindustria Benevento

Antonio AFFINITA – Vice Presidente Confindustria Benevento con delega all’Export

PRESENTAZIONE DEL MARCHIO GUSTASANniO

Pino MAURO – Presidente Sezione Alimentare

Anna PEZZA – Direttore Confindustria Benevento

PRESENTAZIONE DEL MENÙ REALIZZATO CON I PRODOTTI DEL PANIERE GUSTASANniO

Pasquale BASILE – Chef

IL COMPARTO VITIVINICOLO SANNITA E LE SUE POTENZIALITA’

Proiezione Video Sannio Falanghina Benevento

Maria Grazia DE LUCA – Presidente Associazione A.I.S. Benevento

12 PITCH DELLE AZIENDE ADERENTI

TRANSFER presso il Complesso San Vittorino

Percorso di accompagnamento tra le bellezze storico, artistiche e culturali del territorio

Antonio Passaro – Delegato Sezione Turismo e Tempo Libero

SESSIONE POMERIDIANA: LE IMPRESE INCONTRANO I BUYERS

Sede: Complesso San Vittorino – Piazza Tenente Pellegrini, 16 Ore 12,30–17,30

LUNCH

Realizzato con prodotti del paniere GUSTASANniO

14 AVVIO incontri con le aziende

CONCLUSIONE LAVORI

I BUYERS incontrano le IMPRESE

Ore 18 Consegna BAG GUSTASANNIO