Confindustria Benevento, più servizi per l’innovazione grazie al Campania Digital Innovation Hub e al progetto Pride

Confindustria Benevento, grazie al Campania Digital Innovation Hub e al progetto Pride (Polo regionale per l’innovazione digitale evoluta), amplia la gamma dei servizi ponendosi come porta di accesso unica al mondo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Presentate oggi a Pietrelcina nell’azienda Idnamic, nell’ambito del settimo incontro itinerante della sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica, le opportunità per le imprese. Ad illustrarle Edoardo Imperiale, Ceo di Campania Digital Innovation Hub Rete Confindustria e coordinatore dell’Edih Pride. “Lavoriamo per costruire un affidabile, reale e concreto ecosistema dell’innovazione digitale al servizio delle micro, piccole e medie imprese – ha detto Imperiale -. Con l’incontro a Benevento, oltre a consolidare le azioni di animazione ed informazione presso le Confindustrie territoriali, abbiamo presentato le tecnologie ed i servizi Pride. Grazie alle possibilità assicurate dai partner, dalle competenze che animano il progetto è stato possibile concentrarsi in particolare sul tema “Iot e sensoristica intelligente applicate alla manutenzione”. La caratteristica dell’Edih Pride è quella di avere a catalogo 93 servizi che riescono a coprire tutte le esigenze del mondo dell’impresa, dal supporto per l’accesso ai finanziamenti, alla formazione ed alla sperimentazione delle tecnologie. Accompagniamo concretamente le imprese nei processi di trasformazione digitale”.

Anna Pezza Direttore di Confindustria Benevento ha spiegato il percorso condotto in questi anni “Siamo consapevoli che in un mondo complesso come quello odierno, anche le associazioni debbano lavorare in sinergia per offrire alle imprese servizi qualificati – ha affermato -. Confindustria Benevento attraverso il progetto Pride e l’adesione al Digital Innovation Hub Campania, oggi rappresenta per le aziende una porta di accesso unica a tutto il mondo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Un pacchetto chiavi in mano gratuito per le imprese perché finanziato dalla Commissione Europea e dal Governo nazionale”.

La giornata introdotta da Claudio Monteforte, presidente di Piccola Industria Confindustria Benevento e amministratore di Idnamic Italia srl, si è focalizzata sulla sensoristica con interessanti ricadute su tutto il settore produttivo “Il core business di Idnamic Italia è perfettamente in linea con il focus dell’incontro odierno. Ci occupiamo della misurazione del vento e per tale attività analizziamo e studiamo i dati che ci provengono per lo più da tecnologie che utilizzano la sensoristica intelligente”.

L’incontro è stato anche l’occasione per favorire il network tra le aziende. “Partire dalla conoscenza delle imprese rappresenta una delle priorità per definire le direttrici di sviluppo e gli ambiti di miglioramento – ha spiegato Davide De Pasquale, presidente della Sezione -. Avere l’opportunità di rafforzare le relazioni tra stakeholder, conoscere le innovazioni prodotte sul territorio ed offrire l’occasione di confronto sui temi prioritari, è lo spirito con cui si portano avanti gli incontri itineranti della Manifattura che costituiscono un appuntamento atteso e che offrono sempre nuovi spunti di riflessione. Ringrazio la Vice Presidente Clementina Donisi per averli ideati”. “Oggi l’Intelligenza Artificiale e la sensoristica IoT trovano – ha continuato -riscontri strategici per le opportunità che generano sia in termine di nuovo valore per le imprese fornitrici che in ottica di miglioramento produttivo per le aziende manifatturiere. Interessantissime le esperienze condivise dalle aziende del panel coinvolte! Testimonianza oggettiva che nel Sannio le nostre aziende sono attentissime alle opportunità offerte dall’innovazione e che per le menti brillanti dei nostri giovani ci sono importanti opportunità sul territorio che potranno valorizzarli.”

Il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, in chiusura, ha mostrato apprezzamento per le attività messe in campo ed effettuato un focus sull’innovazione applicata al settore dell’eolico. A completare l’iniziativa sono stati presentati i progetti delle aziende: Cosmind srl; Idnamic Italia srl, Matter Economy srl – TEXI srl; Offtec srl aziende che applicano sistemi di sensoristica all’interno delle proprie attività aziendali.