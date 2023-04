Confindustria Benevento, preoccupazione sul caso rifiuti. Pancione: Risolvere i conflitti in atto

La Sezione Ambiente di Confindustria Benevento segue con apprensione lo scontro, ormai aperto, che continua a consumarsi tra gli attori del territorio direttamente coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani della Provincia.

È forte la preoccupazione delle imprese del settore, che contribuiscono in maniera importante all’economia provinciale con oltre 77 milioni di fatturato e 700 dipendenti direttamente coinvolti senza considerare l’indotto. Le loro attività sono frutto di importanti investimenti, e garantiscono oggi la continuità di un servizio quanto mai essenziale, ma quegli stessi investimenti oggi appaiono incerti.

“Abbiamo l’impressione che si stia giocando con il fuoco – dichiara Giuseppe Pancione, presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Benevento – I rifiuti sembrano essere solo un problema, ma in realtà con una corretta gestione e seri investimenti, sono una risorsa che potrebbe portare benefici sia al territorio che ai cittadini, sotto forma di risorse economiche generate e di riduzione delle tariffe versate. Non possiamo continuare ad assistere a scontri istituzionali che si consumano sulla testa dei diretti interessati: imprese e cittadini.

A valle del mio insediamento come Presidente di Sezione ho cercato da subito un contatto con l’ATO Benevento, l’Ente d’Ambito provinciale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale.

Dopo un primo incontro informale all’inizio del mese di novembre 2022 e della mia apertura ad una collaborazione non sono seguiti ulteriori momenti di confronto, mentre la partecipazione a tavoli regionali del sistema confindustriale dedicati alla gestione del rifiuto urbano restituivano la fotografia preoccupante della provincia beneventana, unica nel panorama regionale, a non avere dato attuazione alla legge regionale n.14/2016 con il rilascio di un Piano d’Ambito.

Ho appreso solo dagli organi di stampa dell’approvazione del Preliminare di Piano d’Ambito (approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n° 14 del 18 novembre 2022), accogliendo con pieno favore la notizia che ha evitato in quella fase un commissariamento che avrebbe visto la nostra provincia impoverirsi di una fondamentale autonomia decisionale.

Tuttavia devo prendere atto della totale assenza di un coinvolgimento di Confindustria Benevento nelle fasi che hanno portato alla redazione del piano nella sua versione approvata in via preliminare.

Un piano che sebbene corposo oggi appare già superato dalle vicende a cui, a mezzo stampa, tutti stiamo assistendo: non è solo in discussione chi sarà la società chiamata a gestire il ciclo rifiuti, ma anche la titolarità degli impianti che solo in parte dovrebbero sopperire alla grave carenza impiantistica provinciale.

Confindustria Benevento è consapevole dell’importanza di questo momento storico, che ci vede accomunati dall’obiettivo di raggiungere in ambito provinciale un ciclo dei rifiuti virtuoso e integrato, ed è per questo disponibile, da subito, a sedersi al tavolo del confronto tra Ente D’Ambito e Provincia, in pieno accordo con le istituzioni regionali, per dare il suo contributo fattivo e sanare una frattura che rischia di avere come unico risultato un danno per l’intero settore.

L’esperienza e la competenza di tecnici e imprenditori che hanno scelto di investire nel rifiuto inteso come risorsa, può rivelarsi oggi un valore aggiunto di cui, auspichiamo, nessuno può più fare a meno, in una partita in cui l’unico vincitore deve essere il Territorio”.