Confindustria Benevento, siglata alla Curia l’ìintesa per la formazione degli edili

Sarà sottoscritta, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 12,30 alla Curia di Benevento un’intesa che ha per obiettivo la formazione delle maestranze edili “per recuperare il patrimonio artistico e culturale del territorio”. I sottoscrittori del protocollo saranno: l’Arcidiocesi di Benevento, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (province Caserta e Benevento), Confindustria Benevento, Ance Benevento, Centro Formazione e Sicurezza (Cfs), l’Ordine degli Architetti della provincia di Benevento.

“Obiettivo – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – è la formazione delle maestranze edili basandosi su un modello di lavoro volto a costruire competenze nuove e settoriali in al fine di fornire consapevolezza del valore e del ruolo che gli operatori del settore possono avere nell’ambito della conservazione del patrimonio storico e artistico presente. Professionisti ed esperti del pregio storico ed architettonico si impegneranno affinchè i maestri edili possano trasferire, attraverso il proprio lavoro, le conoscenze acquisite sul patrimonio interessato dagli interventi previsti.

Un progetto ambizioso in cui sapere e manualità si fonderanno per un obiettivo unico: conservare e valorizzare il patrimonio di pregio artistico esistente”.