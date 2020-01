Confindustria Benevento, sviluppo dell’export: si punta sul marketing digitale

Utilizzare i canali digitali per far crescere l’export è il messaggio del corso di formazione organizzato da ICE Agenzia in Confindustria Benevento nell’ambito del piano Export Sud.

Presenti all’apertura dei lavori il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini e Paola Bellusci, coordinatrice ICE dell’ufficio promozione del Made in Italy.

Il professore Andrea Boscari ha cercato di rendere fruibili alle imprese del Beneventano le opportunità offerte dal marketing digitale, per aiutarle a incrementare il loro processo di internazionalizzazione.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di conoscere i principali strumenti digitali, organizzare con maggiore consapevolezza la propria presenza online e massimizzare le opportunità offerte dal web sui mercati esteri

Il prossimo appuntamento è previsto per il 23 gennaio e verterà sui temi della profilazione e scelta del target dei possibili clienti e sulla pianificazione e gestione dei canali social. Ciascuna sessione sarà accompagnata da esercitazioni capaci di mettere alla prova le informazioni acquisite. Infine il 30 saranno organizzati degli incontri individuali con gli esperti.