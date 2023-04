Confindustria Benevento, transizione energetica e open innovation: ne parlano Ferraro, Canfora e Fontana

Si è svolto oggi, martedì 4 aprile, il secondo appuntamento del ciclo “Dalla ricerca al Business: incontri itineranti di open innovation” organizzato da Confindustria Benevento e Unisannio – Dipartimento di ingegneria e moderato dal Direttore di Confindustria Benevento Anna Pezza.

“Uu ruolo chiave per la transizione energetica – spiega Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento – lo gioca l’edilizia. Siamo chiamati a ragionare in chiave green a tutti i livelli e a portare avanti gli obiettivi di decarbonizzazione imposti dall’Europa. Per favorire la transizione energetica dovremmo essere in grado di utilizzare tutte le leve che abbiamo a disposizione sapendo di poter contare su tecnologie che consentono di attivare politiche mirate a tutti i livelli. Abbiamo tuttavia bisogno di poter contare su regole chiare e su strumenti capaci di favorire il perseguimento di un “modello sostenibile”.

“Oggi è chiaro che bisogna attuare in fretta la transizione energetica, più tardi arriverà la reazione ai cambiamenti climatici e più drammatiche saranno le conseguenze per l’umanità – dichiara Gerardo Canfora, rettore dell’Ateneo sannita -. Il contributo degli attori, dai ricercatori al sistema produttivo, è improrogabile. Il trasferimento tecnologico gioca un ruolo fondamentale nell’indirizzare in maniera efficace le politiche energetiche, per tale ragione Unisannio è sempre al fianco di Confindustria nelle iniziative di formazione e confronto”.

“Il nostro Dipartimento di Ingegneria – afferma il direttore Nicola Fontana – svolge da anni attività di ricerca e sviluppo di tecnologie, metodologie, materiali, processi nei settori delle fonti di energia rinnovabili. L’obiettivo strategico consiste nel contribuire a potenziare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e nel contempo ridurre le emissioni e la dipendenza energetica dalle fonti fossili”.

Per le aziende sono intervenuti: Felice Pepe (Fare Energia), Mario Piacenza (Ficomirrors, Italia srl?, Vito Campagnuolo (Nashira Hardmewtals srl), Liliana Varricchio, Pietro Varricchio (Imeva spa), Vasco Zollo (Demax srl) e Mauro Fontana (Powerflex srl).

I gruppi di ricerca sono stati introdotti dal direttore del Ding professor Nicola Fontana.