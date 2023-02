Confindustria Benevento-Unisannio: Come favorire il passaggio dalla ricerca al business. 4 appuntamenti

Favorire il passaggio dalla ricerca al business: è l’obiettivo dei quattro appuntamenti organizzati da Confindustria Benevento e Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, “in una logica – si legge in una nota – di conoscenza reciproca”. Il primo incontro (domani, 28 febbraio, alle ore 15.30 nel’Aula del Consiglio – II Piano di Palazzo Bosco Lucarelli) sarà dedicato al trasferimento tecnologico nel settore ferroviario.

Gli incontri si concluderanno con la visita ai laboratori al fine di favorire il matching tra domanda tecnologica e offerta di soluzioni innovative partendo dall’applicazione della ricerca alle aziende che operano nel settore dei veicoli e del trasporto su rotaia.

“Esiste una relazione diretta tra intensità di investimento in ricerca e sviluppo e aumento della posizione competitiva dell’impresa che va sostenuta attraverso adeguati modelli di trasferimento tecnologico capaci di favorire il confronto e accrescere il progresso – spiega Piero di Lorenzo Presidente della Sezione Automotive, Aeronautica, Aerospazio di Confindustria Benevento -. Con le iniziative di open innovation intendiamo costruire un percorso di dialogo tra sistema delle imprese, Università e Confindustria Benevento capace di potenziare gli investimenti e favorire lo sviluppo del territorio. Nel primo appuntamento approfondiremo le tecnologie legate al settore ferroviario che presenta ampi margini di evoluzione”.

“La collaborazione tra il mondo accademico e quello dell’impresa – dichiara il Rettore di UniSannio Gerardo Canfora – è di importanza strategica per la crescita economica e sociale dei territori. Il dialogo tra la dimensione accademica e quella produttiva garantisce uno scambio di conoscenze ed esperienze fondamentale per tenere il passo con l’evoluzione delle competenze richiesta dal mercato del lavoro e per portare alle aziende un contributo di innovazione”.

I quattro appuntamenti di open innovation sono volti a definire uno schema di interscambio di informazioni tra aziende e laboratori in una logica di conoscenza reciproca e di sviluppo delle competenze.

Nel corso del primo incontro interverranno: Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio; Nicola Fontana, Direttore del dipartimento di ingegneria; Piero di Lorenzo, Presidente Sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica di Confindustria Benevento.

La fase successiva sarà dedicata alla presentazione delle aziende e dei gruppi di ricerca coinvolti e si concluderà con la visita ai laboratori.

I laboratori interessati sono: Elettronica, Optoelettronica, e Fotonica; elaborazione dei segnali e delle informazioni di Misura; Automatica; Elettrotecnica; Materiali e strutture.

I prossimi appuntamenti: Transizione energetica (marzo); Manutenzione predittiva e sistemi di monitoraggio (aprile); Trasformazione digitale e cybersicurity (maggio).