Confindustria Benevento, Vigorito si insedia alla presidenza: Transizione energetica, Draghi uomo del fare

“Il problema della transizione energetica è vecchio di anni. Non è solo un governo che risolve i problemi. Siamo in un Paese democratico. La questione delle energie alternative è anche di comunicazione e di mentalità. Il governo deve demolire la concezione demoniaca delle energie alternative. Un impianto a biomasse non è un inceneritore di rifiuti tossici, un impianto fotovoltaico non è sottrarre qualcosa all’ambiente. Il mondo ha preso coscienza che è il tempo di fare: Draghi è uomo del fare, anche chi è con lui dovrà esserlo”. Lo ha detto Oreste Vigorito nel suo discorso di insediamento ufficiale alla presidenza della Confindustria Sannita. In merito alla crisi causata dalla pandemia, Vigorito ha aggiunto: “Questo Governo ha molto da fare. Si muore per Covid ma anche di fame. Fare riaprire ristoranti vuol dire mangiare. Io sono orgoglioso della carica, ma attendo di osservare come intendono far ripartire l’economia”.

