Confindustria, Ravello Lab 2018. Boccia: La cultura strumento fondamentale per raccontare l’Italia

“La cultura rappresenta uno strumento fondamentale per raccontare il nostro Paese e il tema dell’industria culturale è un tema trasversale, un percorso che riguarda tutte le imprese e ci aiuta nella legittimazione sociale del nostro Paese, dove si è perso senso del lavoro, il senso dei fondamentali del Paese”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, durante la presentazione delle raccomandazioni di Ravello Lab 2018, avvenuta questa pomeriggio nella sede di Confindustria. Il numero uno di Viale dell’ Astronomia ha citato “quella cultura che ci ricorda di ridurre divario e attivare l’ascensore sociale. Ed è nelle scuole che si attiva l’ascensore sociale”.

Boccia ha lanciato un monito: “Dobbiamo giocare sulle nostre potenzialità e affrontare le nostre criticità: in Ravello Lab siamo insieme perché c’è un’identità culturale e noi siamo orgogliosi di essere compagni di viaggio in questo percorso”.

“Ravello – ha concluso Boccia – è un think thank di idee che rappresenta una visione del Paese e ci fa sentire cittadini europei di nazionalità italiana”.