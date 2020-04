Confindustria, Bonomi è il nuovo presidente con ampio consenso

Confindustria compatta sulla scelta del nuovo presidente. Carlo Bonomi, con ampio consenso, è stato designato presidente degli industriali per i prossimi quattro anni. Nella votazione online, su una piattaforma creata ad hoc, a Bonomi, attuale presidente di Assolombarda, sono andate 123 preferenze su 183 aventi diritto al voto. Licia Mattioli, l’altra candidata in corsa, ha incassato 60 voti favorevoli. In una grave fase di emergenza sanitaria ed economica, l’associazione degli industriali ha puntato, con largo consenso, sul candidato lombardo, il favorito sin dall’inizio. Bonomi, secondo molti industriali, aprirà una fase nuova rispetto al predecessore Vincenzo Boccia. La piemontese Mattioli, vicepresidente nella squadra di Boccia, era invece vista come candidata della continuità. Le ultime due tornate elettorali in Confindustria, si erano, invece, sempre giocate sul filo di lana: Giorgio Squinzi vinse su Alberto Bombassei per 11 voti (93 a 82) e Vincenzo Boccia ebbe la meglio su Alberto Vacchi per 9 voti (100 a 91). Prossima tappa, per Bonomi, sarà la votazione del programma e della squadra, in programma per il 30 aprile, che avverrà sulla stessa piattaforma con voto online. L’ultima parola, da statuto, spetterà all’assemblea privata dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.