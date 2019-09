Confindustria Campania, Capri Startup Competition: aperta la call

In vista del 34° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria fervono i preparativi per la Capri Startup Competition – Innovation Matching.

La manifestazione è orientata a facilitare i modelli collaborativi di open innovation tra Imprese, Startup ed Investitori attivi nell’ecosistema italiano per promuovere un efficace matching tra domanda e offerta di innovazione.

Per questo la manifestazione è caratterizzata da una doppia call, una diretta alle Imprese e l’altra alle Startup. Chiusa la call imprese è ora aperta la call dedicata alle startup ed alle idee innovative.

Spazio alle candidature dei nuovi imprenditori con imprese, di qualsiasi settore, già avviate e costituite in una forma societaria (o in procinto di costituirsi tali) da non più di 36 mesi.

Le candidature posso essere inviate entro il 1 ottobre 2019.

Basta registrarsi al seguente link https://www.gisud.com/startup-competition/ dove è possibile scaricare anche il regolamento dalla competizione.