Confindustria Campania, coronavirus e crisi: dopo il vertice in Regione pressing sul governo per misure straordinarie

Confindustria Campania ha partecipato al tavolo riunito lo scorso 2 marzo dalla Regione Campania per analizzare e affrontare le criticità registrate dal settore produttivo e del turismo in relazione all’emergenza coronavirus.

Sono stati, difatti, affrontati il problema delle ripercussioni economiche che si iniziano a registrare per il turismo e per alcuni comparti manifatturieri. Come è stato evidenziato, infatti, da Confindustria Campania e dalle Associazioni Territoriali del Sistema, l’emergenza sta impattando su tutti i settori perché limita lo spostamento di persone, merci, vettori e sta interessando tutto il territorio nazionale.

Il Centro Studi di Confindustria preannuncia un impatto più significativo nella produzione industriale di marzo e, soprattutto, in quella del secondo trimestre, quando si faranno sentire sull’industria anche gli effetti della caduta della domanda nel terziario.

L’impatto sarà, pertanto, grave non solo per l’Italia ma per l’Europa ed il mondo intero, pertanto, la questione andrebbe affrontata, oltre che a livello italiano, a livello europeo, attuando se necessario un vero e proprio Piano Marshall.

Confindustria ha presentato alcune richieste di misure straordinarie come la nomina di Commissari con poteri straordinari e la previsione di risorse adeguate per il sostegno di imprese e lavoratori.

Al termine dell’incontro l’impegno della Regione a farsi portavoce delle istanze delle imprese.