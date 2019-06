Confindustria Campania, “economia delle connessioni”: Gi a Rapallo per il 49° convegno nazionale

Gi campani a Rapallo, il 7 e 8 giugno, per il 49° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo “Globali. Economia delle connessioni”.

Ogni cosa cambia significato se è connessa ad un’altra e, conseguentemente, può assumere maggior valore: questo il presupposto del dibattito che si incentra sull’economia delle connessioni coinvolgendo illustri esperti ed esponenti del mondo imprenditoriale.

Due i workshop organizzati per arricchire il meeting: Global Management: Innovazione, crescita e competenze manageriali, in collaborazione con 4.Manager e Federmanager Giovani e Global Connections: Innovazione delle connessioni, in collaborazione con BRT e Vendor.

Presente anche una competition delle nuove idee: il “GI startup Contest” per promuovere il rinnovamento del tessuto imprenditoriale attraverso la creazione e lo sviluppo di Imprese con un elevato tasso di Innovazione e Ricerca, senza limitazioni di settore o di applicazione.