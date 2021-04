Confindustria Campania, estensione della campagna vaccinale alle attività economiche: siglata l’intesa in Regione

Per accelerare la campagna vaccinale e puntare ad un rafforzamento e tutela della ripresa economica, il 26 aprile scorso è stato firmato il “Protocollo d’Intesa per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle attività economiche e produttive” che fa seguito all’Accordo nazionale del 6 aprile u.s..

Il Protocollo prevede la possibilità di somministrare i vaccini a datori di lavoro e dipendenti, sempre su base volontaria, direttamente nei locali aziendali o nei siti individuati delle aree industriali. Le somministrazioni saranno eseguite da personale medico competente.

La campagna dovrebbe prendere il via al termine della copertura immunitaria dei soggetti fragili, quando saranno disponibili un numero maggiore di vaccini.

Firmatari dell’accordo il Governatore Vincenzo De Luca per la Regione Campania, le ASL della Campania, il Presidente Vito Grassi per Confindustria Campania e le rappresentanze sindacali della Campania di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per le quali erano presenti i Segretari regionali Nicola Ricci, Doriana Buonavita, Giovanni Sgambati e Maria Rosaria Pugliese.