Confindustria Campania, filo diretto con la Tunisia

Il 30 maggio 2025, alle ore 15.00, presso la sede di Confindustria Campania a Napoli, si è tenuto l’evento “Country Presentation Tunisia”, una giornata di incontro e dialogo dedicata alle opportunità d’investimento e di partenariato economico tra la Tunisia e la Regione Campania.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Tunisia in Italia in partenariato con Confindustria Campania, in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Napoli, la Camera Italo-Tunisina di Commercio e Industria (CTICI), nonché le rappresentanze in Italia del Centro di Promozione delle Esportazioni (CEPEX) e dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti Esteri (FIPA).

“L’Italia ha avviato una strategia pionieristica verso l’Africa attraverso il Piano Mattei – afferma Mourad Bourehla – Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia – la Tunisia figura infatti tra i paesi strategici, sottolineando l’interesse che l’Italia rivolge a tutto il continente secondo una logica di reciprocità e vantaggio condiviso. La Regione Campania in particolare si configura come partner strategico e naturale per la Tunisia, questo incontro di oggi mette in evidenza proprio come il nostro paese possa considerarsi una piattaforma investimenti, produzione ed esportazione, al crocevia dei mercati europeo, africano e mediterraneo. Aldilà degli aspetti economici, desidero sottolineare la prossimità culturale e umana tra Tunisia e Italia, che rappresenta una leva naturale di avvicinamento. Scegliere la Tunisia significa optare per un partenariato durevole, affidabile e reciprocamente vantaggioso. Le imprese italiane già presenti nel nostro Paese, alcune delle quali presenti oggi, ne sono la testimonianza concreta”

L’eccellenza e la solidità delle relazioni economiche tra in Italia e Tunisia sono state alla base dell’incontro, testimonianze, non solo di una reciproca fiducia, ma di una vera e propria complementarità strategica, che continua a rafforzarsi di anno in anno. Come sottolineano i dati sul piano commerciale, l’Italia si è affermata nel 2022 come primo partner commerciale della Tunisia —Nel 2024, conferma il suo ruolo centrale essendo primo fornitore e secondo cliente del nostro Paese. Sul piano degli investimenti, l’Italia occupa nel 2024 il terzo posto tra gli investitori esteri in Tunisia, con un volume di investimenti che supera i 3.730 milioni di dinari tunisini. Oltre 1.000 imprese italiane sono oggi attive nel territorio tunisino, in settori diversificati e ad alto valore aggiunto come la meccanica, l’elettronica, il tessile, l’agroalimentare, il farmaceutico.

“ La Tunisia – dice Antonio Marchiello – Assessore Attività Produttive della Regione Campania- è senz’altro uno dei Paesi più coinvolti e rilevanti per l’economia italiana, oggi siamo qui per parlare di Tunisia, e da questo punto di vista la Regione Campania si propone come interlocutore attento e attivo. Il nostro tessuto produttivo si fonda su alcuni settori chiave, come il manifatturiero e la moda, comparti di eccellenza per qualità e capacità di esportazione. Proprio in questi ambiti registriamo da tempo interazioni significative con il mercato tunisino. Ho citato solo due esempi, ma in realtà le potenzialità del partenariato coinvolgono molti altri settori.

Credo però che il punto centrale debba essere un confronto sulle buone pratiche. Stiamo lavorando, come Regione, su modelli di filiera, sulla formazione attraverso le accademie, sull’innalzamento della qualità. Ci piacerebbe da un lato conoscere e valorizzare le esperienze positive maturate in Tunisia, e dall’altro offrire ciò che di valido stiamo costruendo qui. Se davvero vogliamo fare di questo scambio un’opportunità di crescita commerciale ed economica, dobbiamo puntare su un dialogo che sia anche culturale e di visione”

Emerge dall’iniziativa come una manodopera qualificata e competitiva , una posizione geografica strategica, alle porte dell’Europa e dell’Africa, insieme ad un ampia apertura commerciale, con oltre 60 accordi di libero scambio sono tra i principali vantaggi offerti all’imprenditoria estera e che evidenziano la competitività del territorio Tunisino. Grazie anche ad un quadro normativo incentivante, con misure fiscali e finanziarie vantaggiose, la presenza di Infrastrutture moderne, in costante evoluzione e soprattutto, un accompagnamento istituzionale solido, che garantisce agli investitori stranieri un ambiente stabile, sicuro e favorevole, la qualità di vita in Tunisia costituisce un ulteriore fattore di attrattiva per gli imprenditori.