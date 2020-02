Confindustria Campania, GI Business Networking a Milano in occasione del Connext

Per il prossimo 26 febbraio, alle ore 17.30, a Milano presso i locali di Spazio Campania i Giovani Imprenditori della Campania promuovono un aperitivo di business networking.

In occasione del Connext, il principale evento di partenariato aziendale del sistema Confindustria, i GICampania massimizzano le opportunità di matching coinvolgendo colleghi presenti a Milano, per i diversi impegni confindustriali, ed intercettando la presenza di alcuni rappresentanti del Governo britannico che saranno presenti all’aperitivo.

Previste anche importanti testimonianze aziendali come quella di Alessandro Marinella che oltre a dedicarsi allo storico marchio di famiglia ha deciso di diversificare le sue attività con ottimi risultati.

“Lavoriamo per creare occasioni di confronto e di crescita professionale e personale. Eventi come il Connext e possibilità di matching più informali come sarà l’aperitivo di Milano, sono strategici per le nostre imprese e speriamo che questo possa essere il primo di una serie di incontri” così il Presidente Francesco Giuseppe Palumbo, GI Confindustria Campania.