Confindustria Campania, grazie alla raccolta fondi apre una nuova scuola nelle aree terremotate del centro Italia

Grazie al contributo delle imprese campane apre una nuova scuola nelle aree terremotate del centro Italia. E’ fissata infatti per il prossimo 2 marzo l’inaugurazione della struttura scolastica, collegata alla sede principale dell’Istituto comprensivo di via Alfieri, realizzata nel comune di Monte Urano in provincia di Fermo anche grazie ai fondi raccolti da Confindustria Campania che il 10 ottobre del 2016 organizzò un’apposita cena di beneficenza a Palazzo Caracciolo.

La generosità degli imprenditori campani e degli altri intervenuti all’evento allora si tradusse in una somma di circa 30mila euro utilizzati interamente per la realizzazione dell’intervento reso necessario dopo il terremoto che costrinse allo spostamento dei ragazzi della scuola media per l’inagibilità di 6 aule al plesso di piazza Leopardi.

Il modulo in acciaio è stato donato dalla ditta toscana Rosss; i lavori, seguiti dal Comune, che verranno completamente rimborsati con il fondo della Protezione civile nazionale per il terremoto, hanno richiesto un investimento di poco inferiore al mezzo milione di euro. L’immobile si compone di 6 ampie aule, ospiterà 3 prime classi della scuola primaria e tre laboratori didattici, da adibire ad attività musicali, scientifiche ed informatiche. Il cantiere ha interessato anche l’area esterna. Sono stati abbattuti alcuni alberi per consentire la realizzazione della struttura e di una viabilità ad anello per facilitare il deflusso dei genitori che accompagnano a scuola i figli; sono stati effettuati interventi di ampliamento del parcheggio posteriore per supplire ai posti auto in meno nell’area dove ora sorge il modulo. Realizzato anche un corridoio pedonale per il transito in sicurezza degli alunni.