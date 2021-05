Confindustria Campania, imprese e giovani a confronto nella quarta edizione dello StudentDay@ST

Si è svolta interamente online la 4a edizione della “giornata dell’innovazione e dell’ingegneria” dedicata agli studenti di scuole secondarie di II grado del NeapolisInnovation.

Un appuntamento per confrontarsi con giovani sviluppatori e dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie realizzazioni e la loro creatività.

Lo StudentDay@ST ha coinvolto quest’anno teams di studenti di 18 Istituti: I.T.I. G.B. Lucarelli Benevento (BN), I.I.S. G. Marconi Nocera Inferiore (SA), I.I.S. Ramacca Palagonia Ramacca (CT), I.I.S.S. G. Ferraris Acireale (CT), I.T. L.S. Francesco Giordani Caserta (CE), I.T.I. Renato Elia Castellammare di Stabia (NA), I.T.I.S. Pietro Paleocapa Bergamo (BG), IIS Einstein-Bachelet Roma (RM), IIS G. Moscati Sant’Antimo (NA), IIS Leonardo Da Vinci Sapri (SA), ISIS Ferraris-Buccini Marcianise (CE), Istituto E. Breda Sesto San Giovanni (MI), Istituto Superiore G. Marconi Giugliano in Campania (NA), ITET Rapisardi Da Vinci Caltanissetta (CL), ITI A. Righi Napoli (NA), ITI Enrico Fermi Siracusa (SR), ITI Renato Elia Castellammare di Stabia (NA), Liceo Scientifico E. Fermi Aversa Sede di Parete(CE).

I ragazzi hanno presentato i loro progetti basati su microcontrollori a 32bit ai professori di Ingegneria dell’Università di Catania, di Bergamo e delle 5 Università della Campania che hanno commentato e presentato direttamente i loro feedback.

La giornata è stata arricchita dagli interventi di Valeria Fascione, assessore all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania, Giorgio Ventre direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” e responsabile della Apple Academy a S. Giovanni a Teduccio e Vittorio Ciotola, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Campania.