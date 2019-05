Confindustria Campania, incontro con i candidati alle Europee: ecco le proposte dell’imprese

Si è svolta a Napoli l’ultima tappa del roadshow di Confindustria organizzato per discutere del futuro della UE con imprenditori e parlamentari, uscenti e nuovi candidati.

L’incontro napoletano ha rappresentato il momento di ascolto della circoscrizione Sud ed, infatti, sono stati presenti, oltre al presidente Vincenzo Boccia, alla vice presidente per l’Europa Lisa Ferrarini ed al vice presidente nonchè presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriali Stefan Pan, i vertici delle Confindustrie Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria che insieme hanno discusso e presentato rimostranze e proposte dei territori incluse nel documento “Riforme per l’Europa, le proposte delle imprese”; frutto del lavoro del sistema Confindustria.

Il mondo delle imprese ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea e la necessità di salvaguardarne valori e funzioni ma è stato evidenziato anche che l’Europa deve cambiare marcia e veste. Meno rigidità, meno burocrazia, vincoli e restrizioni per avvicinare Bruxelles e le sue politiche ai territori.

Questi gli assi portanti degli industriali che hanno invitato i candidati a non fermare il confronto a questo sporadico momento ma a renderlo costante e continuo, convinti che solo un dialogo persistente sulle idee, con l’ascolto e la condivisione, si può rilanciare il ruolo della politica a ogni livello e si possono individuare le scelte strategiche per far crescere l’Europa.

L’attenzione è stata posta sul Mezzogiorno d’Italia, naturale trait d’union tra Sud e Nord del Mediterraneo.

Pertanto occorre rafforzare la base produttiva inespressa del Sud Italia, colmare il gap infrastrutturale delle reti materiali ed immateriali dei trasporti, della logistica, dell’energia, della banda ultra larga e dare operatività alle Zone economiche speciali, in linea con le direttive europee, capaci di attrarre investimenti sul territorio.

Presenti all’incontro i candidati PD Franco Roberti, Andrea Cozzolino ed Eduardo Piccirilli, per il M5s Rosa D’Anato, per FdI Raffaele Fitto e per Fi-L’Europa per crescere Fulvio Martusciello e Lorenzo Cesa.