Confindustria Campania, Industria Felix incorona 42 aziende del territorio

Quarantadue aziende campane premiate per le migliori performance gestionali e i primati di bilancio provinciali e regionali: è accaduto venerdì 18 maggio all’Università Luiss Guido Carli di Roma nell’ambito della prima edizione regionale di “Industria Felix – Il Lazio e la Campania che competono”, l’evento organizzato dall’omonima associazione culturale in collaborazione con Cerved Group S.p.A. e con i patrocini della Luiss, di Confindustria Campania e di Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Le imprese (79 in tutto perché ce ne sono anche 37 del Lazio) sono state scelte da un Comitato scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa della Luiss. Ad ottenere l’ambito riconoscimento sono state Acca Software (Av), Acqua Campania (Na), Azienda Agricola De Maio (Av), Bruno Energia (Av), Capieci (Na), Capri Srl (Alcott & Gutteridge – Na), Car Segnaletica Stradale (Bn), Cilento (Ce), Clinica Mediterranea (Na), Cofren (Av), Costruzioni Montaggi Industriali (Bn), De Matteis Costruzioni (De Matteis Agroalimenatre, Elcon Megarad – Ce) Dolciaria Acquaviva (Na), Dresser Italia (Na), Eco Energy (Bn), F.A. Logistica (Ce), Fiumerosso (Na), Genetic (Sa), Iris (Bn), Kimbo (Na), La 91 Petroli (Na), La Doria (Sa), Lapo Compound (Ce), Lavorgna (Bn), Letizia (Ce), Lillo (Md – Ce), Ludoil Energy (Na), M. Car (Ce), M.C.S. Hydraulics (Av), Magna Powertrain Italia (Bn), Me.C.A. (Sa), Olio Dante (Bn), Proma (Ce), S.A.R.I.M. (Sa), S.S.C. Napoli (Na), Sagifi (Na), San Giorgio (Sa), Santa Caterina (Sa), Sapa (Na), Seda International Packaging Group (Na), Seda Italy (Na), Vinicola Del Sannio (Bn).

La premiazione è stata preceduta dalla presentazione dell’inchiesta realizzata dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione con il Centro Studi di Cerved sull’indice di redditività del patrimonio netto delle aziende. Lo studio, che ha preso in esame 6.752 bilanci analizzati dell’anno 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali con sede legale in Campania e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 2,1 miliardi di euro, ha messo in evidenza che nel 92,7% dei casi le imprese registrate col codice Ateco della Moda hanno ottenuto un Roe positivo. Figurano quindi l’Agroalimentare col 92,1% e il Commercio con il 91,6%. Inoltre emerge che le pmi e grandi imprese campane a conduzione femminile e Under 40 sono poco più di duemila e fatturano complessivamente 15 miliardi di euro.