Confindustria Campania, intesa con la Camera di commercio Usa in Italia: storica amicizia proiettata nel futuro

Avviare una costruttiva collaborazione per organizzare e promuovere attività a vantaggio dei rispettivi associati mediante la realizzazione di workshop settoriali. Queste le finalità del Protocollo d’Intesa tra American Chamber of Commerce in Italy e Confindustria Campania, firmata nel corso dell’incontro “Gli Stati Uniti e il Sud Italia: una storica amicizia proiettata nel futuro”, svoltosi oggi a Palazzo Partanna. Le attività previste con l’accordo sottoscritto sono finalizzate, in particolare, a fornire informazioni specifiche e/o studi e analisi di settore del mercato statunitense e volti a favorire strategie di espansioni imprenditoriali e opportunità di investimento nel territorio italiano e/o statunitense.

Sono parte dell’intesa anche la realizzazione di Progetti Speciali afferenti l’organizzazione di Missioni di business in USA e servizi di business support da parte di AmChamItaly per facilitare l’ingresso o la massimizzazione della presenza commerciale delle imprese nel territorio statunitense.

“Quella tra Stati Uniti e Sud Italia è un’amicizia storica e privilegiata che ha portato importanti investimenti americani in Campania, tra gli ultimi, penso a Apple Academy e Cisco Academy a testimonianza dell’alto tasso di presenza di start-up tecnologiche e di un giovane capitale umano di prim’ordine di cui è dotato il nostro territorio” ha affermato il Presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino.

Durante l’incontro sono intervenuti il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Mary Avery, Il Consigliere Delegato di AmChamItaly Simone Crolla, Il Sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il Rappresentante per la Campania di AmChamItaly Massimo Petrone, Il Presidente e Amministratore Delegato Medtronic Italia, nonché Presidente Comitato Healthcare AmChamItaly Michele Perrino. Nella sua introduzione, il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, ha sottolineato tra l’altro come come “le straordinarie risorse degli Stati Uniti imprenditoriali, economiche, di innovazione e ricerca, possano contribuire incisivamente alla piena attuazione di alcuni degli obiettivi del Pnrr”. “Siamo molto fiduciosi” ha continuato Pecci “che la collaborazione tra Napoli, il Mezzogiorno e gli Stati Uniti conosca una nuova stagione segnata dall’accelerazione dei programmi di coesione territoriale definiti nel nostro Paese”.

Nicola Rivieccio