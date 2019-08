Confindustria Campania, la formazione non va in vacanza

Nell’ambito delle iniziative del NeapolisInnovation la fine del periodo estivo è dedicato ai giovanissimi.

Dal 29 agosto all’8 settembre, nella sede di Arzano di STMicroeletronics, si svolgerà il Summer Campus. Un corso di 9 giorni con laboratori e sessioni per lo sviluppo professionale, rivolto a 100 studenti che si avvicinano all’uso delle piattaforme basate sui microcontrollori a 32 bit.

In programma anche un Open Day, previsto per il 6 settembre, rivolto ad aziende, studenti ed università che vogliono vedere da vicino le attività svolte durante il Campus.

Nell’occasione, quest’anno, si svolgerà anche la presentazione del rinnovo dell’accordo NeapolisInnovation.

Dettagli su: www.neapolisinnovation.info