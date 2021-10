Confindustria Campania, le novità del Dl Semplificazioni in tema di rifiuti al centro dell’evento regionale con Conai e Hyper

Sarà incentrato sulle ultime novità introdotte dal Dl Semplificazioni nel settore dei rifiuti l’evento regionale per la Campania organizzato da Conai, Associazioni di Confindustria e Hyper. Il webinar in programma per mercoledì prossimo 20 ottobre alle 9,30 ha come titolo “Aggiornamento in tema di gestione rifiuti: le ultime novità introdotte dal Dl Semplificazioni: Le linee guida Snpa in tema di Codifica e classificazione dei rifiuti. Focus sulla Tari e rifiuti urbani”. Per parteciparvi basterà registrarsi alla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-roadshow-conai-2021-evento-regionale-per-la-campania-186473496247.

Obiettivo dell’incontro, come spiega la pagina di presentazione, è quello di fornire un aggiornamento sulle ultime novità in tema di gestione rifiuti introdotte dalla recente legge n. 108/2021 di conversione del cd “d.l. “semplificazioni” ed entrata in vigore il 31 luglio 2021. Saranno, altresì, approfonditi i contenuti delle Circolari del Ministero della Transizione Ecologica, emanate nella prima parte del corrente anno, che hanno chiarito diverse criticità interpretative ed applicative. Inoltre, saranno esaminate, nel merito, le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA del 18 maggio 2021.

Nella seconda parte del webinar, sarà realizzato un focus sul tema della Tari e dei rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche, di grande richiamo ed interesse per le imprese.

I saluti saranno affidati al delegato di Confindustria Campania per la tematica ambientale, Lina Piccolo, e al responsabile Area Progetti Territoriali Speciali di Conai, Fabio Costarella.

Relazionerà Paolo Pipere, esperto in materia ambientale ed autore di numerose pubblicazioni in materia.