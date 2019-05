Confindustria Campania, lotta alla contraffazione: a Roma la premiazione delle sceneggiature più originali

Si è svolta il 29 maggio a Roma la premiazione del progetto Educational promosso dalla Dg Lotta alla contraffazione-Uibm del Mise che ha premiato le sceneggiature più originali sul tema della contraffazione. Partner e sostenitori del progetto anche il Miur, Confindustria Campania, il Comune di Roma, le Regioni Campania e Lombardia e le Direzioni Regionali Scolastiche della Campania e della Lombardia.

Il progetto pilota è stato promosso tra gli Istituti scolastici secondari del Comune di Roma, della regione Campania e Lombardia.

Gli studenti/attori che hanno partecipato alla giornata conclusiva hanno trasmesso il loro messaggio sulla lotta alla contraffazione attraverso spettacoli esilaranti che hanno raccolto il plauso della commissione di valutazione e di tutto il pubblico presente.

Undici i progetti presentati dagli altrettanti Istituti scolastici di cui 4 in Lombardia, due a Roma e 4 in Campania (IPSEOA Pittoni di Pagani (SA), ISISS Novelli di Marcianise (CE), PT Fermi-Gadda di Napoli, ISIS Europa di Pomigliano D’Arco – Na).

I vincitori: Europa di Pomigliano D’Arco, Ballini di Brescia, Dante Alighieri e Giordano Bruno di Roma

Tra i componenti della Commissione di valutazione dei progetti per la Campania Luigi Giamundo, coordinatore della Commissione Moda&Fashion dell’Advisory Board di Confindustria Campania.

“Il progetto è eccezionale perché invita i ragazzi a riflettere su quelli che possono essere i danni derivanti dai prodotti contraffatti e le insidie che si nascondono dietro ad un prodotto non sicuro, non testato e non conforme agli standard qualitativi di qualità e sicurezza prevista dalla legge. Come sempre i più giovani ci sorprendono per le idee che propongono e saremo lieti di assistere alle loro esibizioni durante la finale” così Luigi Giamundo, coordinatore della Commissione Moda&Fashion dell’Advisory Board di Confindustria Campania.