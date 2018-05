Confindustria Campania, Neapolis Innovation: aperte le iscrizioni per il Summer Campus 2018

Sono 100 i posti disponibili per il NeaPolis Innovation Campus 2018, un’iniziativa pensata per facilitare le scelte professionali degli studenti dei corsi di laurea delle materie tecnico-scientifiche attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Attraverso un periodo di stage nelle sedi di STMicroelectronics e Micron Semiconductor in Campania gli studenti potranno sperimentare il lavoro di squadra, seguire attività di laboratorio elettronico, sviluppare software per Secure Embedded, sperimentare tecnologie innovative ed altro ancora. Saranno 8 giorni di seminari intensivi e sessioni in laboratorio dedicati all’utilizzo di microcontrollori a 32 bit e Sistemi Operativi Real Time.

Ciascun partecipante riceverà in regalo una scheda di sviluppo per i suoi progetti.

La selezione degli stagisti è a cura delle Università campane di concerto con le aziende ospitanti. Per la registrazione vanno contattati i professori di riferimento e le candidature possono avvenire entro fine giugno.

Il 7 Settembre si svolgerà l’Open Day rivolto ad aziende, studenti e università per vedere da vicino le attività del Campus.