Confindustria Campania ospita Sace per presentare le opportunità di Garanzia Italia

E’ partito da Napoli il primo di una serie di incontri in tutta Italia con banche e aziende per individuare soluzioni utili alla ripartenza economica e conoscere i benefici dello strumento Garanzia Italia di Sace. Un confronto, si legge in una nota, per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da Sace in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha riunito ieri in un webinar i Direttori Territoriali delle banche attive in Campania, presidenti di Confindustria Campania e rappresentanti di Bankitalia con sede a Napoli. L’obiettivo è quello di condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. Oltre a ciò, Sace ha presentato ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo con il Decreto “Liquidità” per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. “Questa iniziativa – ha sottolineato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di Sace – nasce con l’obiettivo di aprire e mantenere un confronto aperto e costruttivo con banche, aziende e istituzioni, certi che la condivisione dei diversi punti di vista da parte di tutti i partecipanti a questo ciclo di iniziative sia necessario per continuare sul quel percorso di collaborazione e comunione di intenti che porterà ad un’auspicata ripartenza di tutta l’economia italiana e campana. Crediamo nelle potenzialità e nei benefici di Garanzia Italia, uno strumento utile ed efficace per le imprese di un territorio che deve guardare al futuro”. “Garanzia Italia – ha spiegato Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania – costituisce un importante strumento tra le diverse misure poste in atto dal Governo per fronteggiare l’emergenza economica determinata dalla pandemia. Ma questa iniziativa ci permette di andare al di là dello stesso ambito di applicazione della garanzia e di valutare ogni possibile soluzione per affrontare con misure concrete e articolate una crisi dall’impatto spesso drammatico per le imprese e per la società civile”.