Confindustria Campania, “Riforme per l’Europa”: il road show nazionale fa tappa a Napoli

Dopo Roma, Palermo e Milano fa tappa a Napoli il Road Show di Confindustria “Riforme per l’Europa – Le proposte delle Imprese” per discutere i temi europei di maggiore interesse per le imprese.

Da mesi si discute delle possibili strategie per rilanciare occupazione e crescita e aumentare il peso dell’Italia in Europa. Confindustria vuole contribuire al dibattito presentando le priorità degli imprenditori italiani e informando l’opinione pubblica circa le sfide che l’industria si troverà a dover fronteggiare nei prossimi anni, al fine di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sui temi legati alla competitività d’impresa.

Per tale motivo è stato organizzato l’incontro campano, promosso da Confindustria Campania, che raccoglierà l’interesse della Circoscrizione Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e che si terrà nel pomeriggio del prossimo 15 maggio presso la sede dell’Unione Industriali Napoli.

Per info e pre-accredito: segreteria@confindustria.campania.it