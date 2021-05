Confindustria Campania, supporto alle imprese: siglato l’accordo con Unicredit

L’innovazione, la digitalizzazione e le opportunità offerte dal mercato elettronico, sia per i rapporti B2B che B2C, sono al centro di due nuovi progetti messi a disposizione degli associati del sistema Confindustria da Unicredit, a condizioni agevolate.

Per cogliere le opportunità del commercio elettronico, Unicredit ha creato UniCredit Easy Pack, un’offerta di e-commerce composta da 3 soluzioni studiate per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze che le imprese possono manifestare: UniCredit Easy Export, soluzione B2B per espandere il proprio business ai mercati esteri a livello mondiale; UniCredit Easy E-commerce, soluzione B2C per allargare i propri confini a tutto il territorio nazionale ed europeo; UniCredit Easy Social, soluzione B2C per rafforzare il proprio business localmente, a livello nazionale.

Importanti le partnership di queste tre soluzioni che vedono coinvolti Alibaba.com, VarGroup, Geodis e Sace-Simest.

Sempre pensando al commercio estero, già consolidato, e combinandolo ad un forte orientamento all’innovazione, UniCredit lancia UC Trade Finance Gate, una nuova piattaforma web digitale per la gestione delle operazioni di Trade Finance. Grazie a UC Trade Finance Gate l’Impresa può emettere o modificare Lettere di Credito Import e/o Garanzie Internazionali, ricevere Lettere di Credito Export e/o Garanzie Attive, richiedere l’utilizzo, la conferma e/o lo sconto di crediti documentari, ed altri strumenti che renderanno più facile, veloce e sicuro il commercio con Paesi stranieri.