Confindustria Campania, tappa a Benevento. Traettino e Vigorito: Aree interne fondamentali per lo sviluppo

Si è tenuto questo pomeriggio in Confindustria Benevento il Consiglio di presidenza di Confindustria Campania che ha calendarizzato una serie di appuntamenti itineranti attraverso un viaggio che vede protagoniste le cinque territoriali di cui si compone la Regione. Presenti tutti i componenti il Consiglio di Presidenza: Luigi Traettino Presidente, Emilio De vizia Oreste Vigorito, Beniamino Schiavone, Maurizio Manfellotto, Antonio Ferraioli, Vittorio Ciotola Pasquale Lampugnale, Luigi della Gatta, e i Direttori Lucio Lombardi, Anna Pezza, Monica De Carluccio, Angelica Agresta, Francesco Benucci, Crescenzo Ventre, Daniela Segreti.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i territori coinvolti, così, in prima linea rispetto alle attività messe in campo a livello regionale. “La Campania – dichiara Luigi Traettino, Presidente di Confindustria Campania – presenta molteplici potenzialità che vanno tutte favorite attraverso azioni sinergiche che vedono le aree interne componente essenziale di un progetto di sviluppo integrato a livello regionale. Dagli strumenti di attrattività regionale alle opere infrastrutturali, sono molti i progetti in cantiere attraverso i quali sarà realmente possibile puntare ad un sistema economico solido e competitivo. Solo attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato di ciascuna provincia saremo in grado di lavorare in questa direzione. La Campania è la seconda regione in termini di produzioni di rinnovabili e presenta molteplici fattori competitivi sui quali puntare per valorizzare il proprio ruolo di porta del Mediterraneo e punto di snodo strategico del Paese”.

Oreste Vigorito ha ricordato “l’importanza di questo incontro odierno che vede la territoriale di Benevento ospitare una delle tappe del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania, quale testimonianza di grande attenzione verso tutte le articolazioni territoriali ed in particolare nei confronti delle aree interne. Questa iniziativa è stata riproposta dopo molto tempo ma raccoglie sempre una grande condivisione e rappresenta una occasione per affrontare i temi che stanno particolarmente a cuore al territorio. La coesione imprenditoriale è la leva da cui partire per un Territorio provinciale e regionale sempre più e protagonista e consapevole del proprio futuro”.