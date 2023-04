Confindustria Caserta, assemblea nello stabilimento della Coca-Cola a Marcianise. Ospite Oscar Farinetti

Si terrà mercoledì 3 maggio, a partire dalle ore 9,30, l’Assemblea pubblica di Confindustria Caserta. “La sede scelta per questo importante appuntamento – si legge in una nta – è lo stabilimento della Coca-Cola HBC Italia di Marcianise, a testimonianza della volontà, da parte dei vertici degli imprenditori casertani, di coinvolgere in maniera diretta le aziende nei momenti associativi più significativi”.

“Insieme – Per far crescere il territorio”: è questo il titolo dell’Assemblea. “L’intento – prosegue la nota – è quello di rappresentare il valore aggiunto che le imprese generano per il territorio ed è con questo scopo che sarà presentato il primo Bilancio di Sostenibilità di Confindustria Caserta, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Un elemento di grande innovazione, che descriverà in maniera analitica la responsabilità sociale d’impresa, un modo diverso di raccontare l’identità e i valori delle aziende casertane”.

I lavori dell’Assemblea, che saranno moderati dalla giornalista di “Sky Tg24”, Ketty Riga, partiranno con i saluti del Direttore Corporate Affairs & Sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia e Presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini, del Presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino, e del Rettore dell’Università degli Studi della Campania, Gianfranco Nicoletti. A seguire, ci sarà la relazione del Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, e, successivamente, i docenti del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Riccardo Macchioni e Clelia Fiondella, presenteranno il Bilancio di sostenibilità di Confindustria Caserta.

Dopo questo momento, sarà la volta dello speech di Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore della catena “Eataly”, al quale seguirà l’intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Vicepresidente Nazionale di Confindustria con delega all’Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing, Alberto Marenghi.

“Stiamo vivendo un momento di cruciale importanza, – ha spiegato il Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone – caratterizzato da oggettive difficoltà ma anche da grandi opportunità. Abbiamo scelto coesione e condivisione come tema fondamentale attorno al quale organizzare i lavori dell’Assemblea, in quanto crediamo fortemente che solo attraverso valide sinergie tra i principali attori del territorio sarà possibile avviare un concreto rilancio della provincia di Caserta.”.