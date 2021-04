Confindustria Caserta, Bo (Sezione Turismo): Subito linee guida per la riapertura dei musei

“Diamo subito il via libera ai convegni e agli eventi in cui tutti i partecipanti siano vaccinati. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata al Covid-19”. A dichiararlo è il Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo di Confindustria Campania. All’incontro erano presenti anche l’Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il Presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo Carriero, il Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Salerno Giovanni Puopolo e Massimo Miele in rappresentanza di Confindustria Avellino.

“Al tavolo – ha aggiunto Bo – abbiamo anche chiesto che vengano predisposte delle linee guida per la riapertura dei musei e che la comunicazione di questi provvedimenti avvenga in maniera tempestiva, così da consentire a tutti gli operatori del turismo e della cultura di potersi organizzare con il dovuto anticipo. La Regione, rappresentata nell’occasione dall’Assessore Casucci, ha mostrato la massima disponibilità e la giusta sensibilità nei confronti di un settore, quale il nostro, che ha un urgente bisogno di rilanciarsi, avviando un importante percorso di crescita”.

Tutti i partecipanti al tavolo hanno concordato anche di lavorare alla realizzazione di una sorta di manifesto della sicurezza, che comprenda tutte le esigenze espresse dal comparto. Le riaperture, così come confermato dai presenti, dovranno comunque seguire delle regole ben chiare, che in primo luogo mirino a tutelare la salute dei cittadini.