Confindustria Caserta, “Costruire pensando civiltà e bellezza”: due borse di studio in memoria di Luigi D’Angelo

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 viene istituita la Borsa di Studio in memoria dell’ingegnere Luigi D’Angelo, intitolata “Costruire pensando civiltà e bellezza”. La Borsa di studio è riservata agli studenti iscritti ai Dipartimenti di Ingegneria o Architettura della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di n. 2 borse di studio dell’entità di 1000 € ciascuna. Le borse sono messe a disposizione dalla famiglia dell’ingegnere Luigi D’Angelo in collaborazione con Confindustria Caserta.

Le Borse di studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento.Termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2020.

