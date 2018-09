Confindustria Caserta, filo diretto con le aziende: avanti col networking associativo

Confindustria Caserta punta al networking associativo, lanciando Confindustria Caserta Outdoor: un servizio dedicato esclusivamente alle aziende associate che potranno, attraverso gli uffici competenti, richiedere una visita dell’associazione nella propria sede aziendale. Un nuovo format che consentirà di stabilire un legame più diretto con le aziende associate che saranno preventivamente intervistate, allo scopo di comprendere le istanze e gli eventuali servizi di maggiore interesse e organizzare in questo modo la “task force” che si recherà in visita presso l’azienda.

Le aziende potranno contattare gli uffici competenti che provvederanno ad intervistare le interessate sottoponendo telefonicamente un mini questionario, teso ad approfondire la conoscenza – come sopra indicato – dei servizi di interesse e di quelli di potenziale attivazione, unitamente all’approfondimento delle problematiche e/o richieste aziendali.

L’aggiornamento dei servizi istituzionali rappresenta il punto di partenza per trasmettere all’esterno la nuova azione associativa, aggiornata ed efficace. Un approccio contemporaneo, chiaro semplice e diretto verso le reali necessità aziendali del nostro territorio.