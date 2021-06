Confindustria Caserta, “Innovare per crescere”: quattro giornate dedicate alla formazione

In collaborazione con i Servizi Formativi dell’ICE Agenzia, Confindustria Caserta promuove con spirito associativo il format “Innovare per crescere”.

Con quattro giornate formative e docenze di alto profilo e oltre 50 aziende aderenti con formula mista (in presenza e da remoto), il prossimo 10 giugno 2021 alle ore 9.30 partirà l’evento.

ECCO IL PROGRAMMA

GIORNO 10 giugno 2021

Ore 9.30: indirizzi di saluto:

– Confindustria Caserta

– ICE- Agenzia, Ufficio Servizi Formativi

Presentazione attività:

– Aleardo Furlani – Coordinatore Didattico PES 2

Inizio lezione: Introduzione alla proprietà intellettuale

Docente: Elio De Tullio

GIORNO 11 giugno 2021

Ore 9.30: inizio corso

Materia: Marchi, brevetti e altri titoli

Docente: Elio De Tullio

Ore 14.00: prosecuzione docenze

Materia: Contrattualistica Internazionale

Docente: Alessio Carosi

GIORNO 14 giugno 2021

Ore 9.30: inizio corso

Materia: Social Media e strategia digitale per l’export

Docente: Andrea Albanese

GIORNO 15 giugno 2021

Ore 9.30: inizio corso

Materia: Innovazione e Blockchain – progetti B HUB EUROPE

Docente: Armando Ambrosio

Ore 14.00: prosecuzione docenze

Materia: Desk anticontraffazione

Docente: Simona Rubeis

Valutazioni finali e chiusura corso

Lezioni dalle 9.30 alle 16.00

SCARICA IL PDF