Confindustria Caserta, la magia della danza per rinsaldare l’intesa con l’India

Per rendere omaggio alla collaborazione tra India e Italia (70 anni di relazioni diplomatiche), Confindustria Caserta e l’Ambasciata dell’India a Roma, hanno organizzato lo scorso 7 giugno 2018, presso il Vestibolo della Reggia di Caserta, un importante incontro culturale, volto a sviluppare una maggior integrazione tra le due culture; Vivarta, uno spettacolo ideato e coreografato dalla leggendaria artista del Kathak, kumudini Lakhia, che per la prima volta in Italia presenta Nir Tat Dhang, un’opera letteraria risalente a oltre cento anni fa, che prende vita attraverso la danza. Quattordici ballerini, attraverso le strofe del poema, attraverso i loro passi, la ritmica del tala, i salti e i chakkar, hanno raccontato miti e leggende delle divinità indiane come Shiva, Krishna e Radha.

Dallo scorso dicembre 2017, la crescente intesa tra l’ambasciatrice indiana Reenat Sandhu, e il presidente di Confindustria Caserta Gianluigi Traettino, mira alla creazione di nuove opportunità per lo sviluppo per il territorio casertano.

L’obiettivo è creare una piattaforma politica ed economica capace di esprimere tutte le potenzialità di una partnership strategica; l’India rappresenta uno dei Paesi mondiali con la maggior crescita registrata negli ultimi anni e con un Pil pari al 7,2% a fine 2017, grazie a una maggior integrazione dell’economia nazionale con quella globale e a una maggior apertura al commercio internazionale (628 le aziende italiane in India che hanno investito oltre 2,4 miliardi di dollari e offrono lavoro a oltre 23.000 persone in India; inoltre, l’Agenzia Italiana del Commercio (Ice) e Invest India hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per assistere e migliorare le attività di investimento reciproco).