Confindustria Caserta, la Number1 di Marcianise si rafforza: nuova azienda dedicata alle spedizioni internazionali

Number1 Logistics Group, società leader in Italia nel settore della logistica del grocery, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro, 1.782.000 tonnellate di merci movimentate nel 2020 e 4.500 tra dipendenti diretti e indotto, si apre al mondo delle spedizioni internazionali, dando vita a Number1 International.

L’operazione rientra nella strategia con cui Number1, che ha anche un hub in provincia di Caserta (a Marcianise), mira a rafforzare il proprio core business logistico per supportare i propri clienti anche sul mercato internazionale e coprire l’intera filiera distributiva a livello globale.

Renzo Sartori, presidente di Number1 dichiara: “Vogliamo coprire l’intera filiera distributiva sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è una richiesta del mercato e un bisogno dei nostri clienti. La nascita di Number1 International è un’opportunità unica per aggiungere servizi di trasporto via cielo, mare e terra, garantendo ai nostri clienti, in ogni fase, le migliori performance nei diversi paesi del mondo. Abbiamo una forte cultura improntata all’innovazione, forti relazioni con i clienti, leader esperti e ora un team di livello mondiale: con Number1 International avremo la possibilità di sviluppare un nuovo e ampio potenziale di crescita per la nostra azienda rimanendo fedeli alla strategia di Number1”.

Number1 International, grazie all’esperienza e alle competenze dei migliori professionisti nel settore, garantisce la gestione dell’intera catena di fornitura nei suoi diversi aspetti (logistici, doganali, amministrativi, commerciali).

Al vertice Cris Palman, presidente e Ceo di Number1 International, che da oltre vent’anni si occupa di spedizioni internazionali e consulenza per il commercio estero.

“I cambiamenti provocati dalla pandemia COVID-19 sono epocali e già si intravedono gli effetti strutturali sul mondo dell’import/export – dichiara Cris Palman, presidente e Ceo di Number1 International. L’idea con Number1 International è di proporre un’offerta nel campo della logistica e delle spedizioni internazionali che consenta alle aziende di risparmiare tempo e risorse per concentrarsi esclusivamente sul proprio core business. Attraverso personale qualificato e una rete di agenti e corrispondenti di assoluta affidabilità nel mondo seguiremo il cliente durante ogni fase della spedizione dalla predisposizione dei documenti alla verifica degli imballaggi, dalla scelta del mezzo di trasporto più adatto fino all’esecuzione di tutte le operazioni doganali e alla consegna della merce a destino con servizio door to door; il tutto abilitato dalle migliori tecnologie disponibili sul mercato, per fornire un servizio efficiente e un’esperienza cliente semplice ed efficace ”.

Grazie alla nuova azienda si aggiungeranno altri servizi a quelli già offerti da Number1, consentendo agli attuali clienti di avere un unico partner logistico.

Number1 International offrirà alle aziende che si vogliono affacciare ai mercati esteri anche servizi di consulenza a valore aggiunto quali l’assistenza in materia doganale, analisi e gestione delle opportunità e dei rischi di ingresso in un nuovo mercato, supporto alla definizione del pricing di prodotto in funzione dei diversi possibili scenari logistici, la ricerca di partner tecnici e commerciali, la gestione in outsourcing della presenza su piattaforme di ecommerce B2B.