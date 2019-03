Confindustria Caserta, parte “Forma & Informa”: un nuovo modo per formare gli associati

Partito lo scorso giovedì 21 marzo “Forma & Informa”, l’innovativo format di formazione e informazione realizzato da Confindustria Caserta e destinato agli imprenditori. Gli appuntamenti, che si svolgeranno a cadenza regolare dalle 13 alle 15 presso la sede dell’Unione Industriali della provincia di Caserta in via Roma, sono rivolti agli iscritti a Confindustria Caserta ma anche alle aziende non associate. “Forma & Informa”, infatti, si propone di avvicinare le realtà imprenditoriali del territorio al sistema confindustriale. Gli eventi, tuttavia, saranno a numero chiuso e pertanto bisognerà comunicare la partecipazione all’indirizzo mail ufficiale (info@confindustriacaserta.it).

Tanti gli argomenti che saranno trattati nel corso degli incontri: si parlerà, infatti, di credito, di fisco, di finanza, di incentivi, di aggiornamenti sulle certificazioni ISO, di energia, di gestione del tempo. L’obiettivo è fornire conoscenze utili a chi fa impresa e alle figure che lavorano all’interno dell’azienda, quali manager e dipendenti.

La formula innovativa è data da un format diverso dal consueto corso di formazione o di aggiornamento. I partecipanti, infatti, saranno tutti seduti attorno a un tavolo assieme agli esperti messi a disposizione da Confindustria Caserta, con i quali avranno modo di confrontarsi in tempo reale, in un dibattito costante e fortemente orientato ad affrontare situazioni concrete che riguardano le attività quotidiane all’interno delle imprese. L’orario (13-15) consentirà ai dipendenti delle diverse aziende che aderiranno a “Forma & Informa” di poter partecipare con maggiore flessibilità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di formazione portate avanti da Confindustria Caserta, che ha deciso di puntare fortemente su questo settore, ritenuto cruciale per aumentare il tasso di competitività delle aziende del territorio. A tal proposito, sempre giovedì 21 marzo, ci sarà il terzo appuntamento di “Tecniche per l’Export”, il corso gratuito sull’export organizzato da “Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” in collaborazione con Confindustria Caserta, destinato a PMI, start-up, cooperative, consorzi e reti di impresa delle cosiddette regioni meno sviluppate. Dopo l’appuntamento del 7 marzo con il seminario sul tema “Trasporti e Dogane” e la giornata sui “Pagamenti Internazionali”, questo terzo incontro sarà riservato alla “Contrattualistica”, con un’attenzione particolare a come acquisire le conoscenze fondamentali per negoziare, definire e gestire i principali contratti internazionali, nonché a come comprendere, saper redigere e utilizzare le più importanti clausole contrattuali.