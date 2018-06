Confindustria Caserta, nuovo progetto di rebranding del territorio: avanti col turismo di qualità

Confindustria Caserta ha concesso il proprio patrocinio al progetto «Caserta for You», realizzato dall’azienda associata Reggia Travel. L’obiettivo di «Caserta for You» è quello di promuovere e favorire lo sviluppo di un turismo di qualità, avviando un processo virtuoso di rilancio del settore dal quale attingere risorse per lo sviluppo socio economico di tutto il territorio.

La Reggia di Caserta ha quasi 900.000 visitatori e si colloca nella Top 10 dei musei italiani con introiti pari ad oltre 5 milioni di euro; il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio, (con circa 7.500 prenotazioni già effettuate e 4.500 visitatori nel solo mese di marzo), registra un incremento pari al 35% sul 2017.

“Il nostro patrimonio culturale è immenso, ben vengano azioni di riscoperta e di valorizzazione; indispensabili per il bene stesso e per la sua fruizione e promozione. Valorizzazione come strumento per incentivare turismo e soprattutto cultura” spiega il presidente di Confindustria Caserta Luigi Traettino.

Caserta for You è un cofanetto, attivabile tramite Qr code, comprendente una notte in hotel 4 stelle, due biglietti per la Reggia di Caserta, due biglietti con guida al Belvedere di San Leucio.

Caserta for You è un progetto di rebranding del territorio, ma anche un simpatico souvenir per «esportare» il marchio Caserta e promuovere le bellezze della città.