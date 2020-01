Confindustria Caserta, “Resto al SUD”: il 23 focus dei Gi

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, alla costante ricerca di opportunità e misure a sostegno dei neo imprenditori, ha organizzato, il prossimo 23 gennaio 2019, presso la Sede Sociale di via Roma 17, un incontro per conoscere più da vicino il bando Resto al SUD.

Resto al SUD è l’incentivo per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno con contributi fino a 200mila euro. Le finalità del Bando, anche per il 2020, restano le stesse: agevolare i giovani imprenditori e incentivarli a non lasciare la propria terra, sostenendo le imprese e le attività. Quest’anno il bonus è stato esteso anche a soggetti fino ai 45 anni.

Creare ed avviare una nuova azienda non è semplice (tra pratiche burocratiche, investimenti economici e tassazione prevista), ma, con l’aiuto di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto (in quella che è la fase più delicata e vulnerabile di un’attività, ossia la sua nascita), fare impresa diventa più facile. Per ricevere maggiori informazioni e per accreditarsi, invitiamo a consultare la sezione presente all’interno del sito di Confindustria Caserta appositamente dedicata agli eventi https://bit.ly/3a8VQzk.