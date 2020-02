Confindustria Caserta, riunione della Sezione Chimica alla Domenico De Lucia Spa

Si è svolta lo scorso 26 febbraio la Prima riunione itinerante per l’anno 2020 della Sezione Chimica presso Domenico De Lucia Spa, azienda casertana che assume sempre più un ruolo di rilievo sul mercato globale nell’importazione, lavorazione ed esportazione dei più rinomati prodotti agricoli tipici della Campania quali frutta secca, cibi pre-cotti di V gamma e da disidratazione, oltre che stampa flessografica di imballaggi. La Domenico De Lucia Spa è l’unica azienda che nei propri settori non si avvale per l’Italia dell’attività di agenti: una scelta fatta nel 1998 e che, riducendo di fatto la catena distributiva, si è rivelata di grande successo. Le brillanti capacità manageriali dell’esecutivo, unitamente alla partecipazione attiva della famiglia De Lucia, sono di fatto una combinazione perfetta tra i più moderni criteri di gestione aziendale e i metodi di gestione familiare che costituiscono la tipicità, tanto apprezzata nel mondo, della media impresa italiana. Tutta l’attività commerciale, grazie all’ausilio delle moderne tecnologie di comunicazione, è centralizzata e, per scelta, rivolta ai “grandi buyers”. Da ciò scaturiscono i tre punti di forza principali: drastica riduzione dei tempi di evasione degli ordini, prezzi molto competitivi e alta qualità dei prodotti.