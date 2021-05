Confindustria Caserta, secondo appuntamento con il ciclo di webinar “Percorsi di Legalità”

Si è svolto lo scorso 27 maggio alle ore 16.00 il secondo appuntamento del ciclo di incontri online “Percorsi di Legalità” promossi dal Gruppo Giovani Imprenditori e G.R.A.L.E., Spin-off dell’Università “Luigi Vanvitelli”.

L’obiettivo è promuovere la cultura dell’etica e della legalità di impresa, considerata un driver fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la cosiddetta compliance, con l’adozione di procedure che assicurino la conformità delle attività aziendali alle procedure, ai regolamenti, alle disposizioni di legge e ai codici di condotta. Un’efficace compliance tende a sviluppare un’etica aziendale, alimentando e promuovendo le cosiddette best practices, producendo benefici non quantitativamente palesi nell’immediato, che tuttavia si rivelano nel tempo. Una corretta gestione dei rischi di non conformità aiuta le aziende non solo a promuovere la cultura della legalità, ma diventa anche una opportunità per l’azienda in termini di tutela dei suoi amministratori e di maggiore competitività. Il secondo appuntamento (del 27 maggio) è stato dedicato al tema “#Prevenire la gestione dei rischi di impresa come fattore strategico per una buona governance.

Ad introdurre i lavori è stato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, Pasquale Lama. A seguire, il Presidente di “G.R.A.L.E. spin-off”, Antonio Pagliano, moderatore dell’evento. Hanno preso parte al webinar in qualità di relatori anche il Presidente della Piccola Industria Massimiliano Santoli con i consiglieri Daniela Fucito e Antonio Nappa.