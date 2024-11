Confindustria, competitività al centro del Forum trilaterale di Parigi

Un incontro di ”maggiore rilievo in un momento in cui l’Europa deve fronteggiare le sfide strategiche in materia di competitività” al livello mondiale: questo l’intento del 6° Forum economico trilaterale Francia-Germania-Italia, che si terrà oggi e domani a Parigi, secondo quanto annunciato dal Medef, equivalente transalpino della Confindustria. Il presidente del Medef, Patrick Martin, riceve per due giorni gli omologhi del BDI tedesco, Tanja Gönner, e della Confindustria, Emanuele Orsini, oltre che figure di spicco della politica continentale: dal premier francese, Michel Barnier, al vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, fino alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. ”All’alba della nuova legislatura europea – sottolinea il Medef in una nota – è essenziale rafforzare il nostro mercato interno, finanziare la triplice transizione verde, digitale e demografica, risposizionando nel contempo l’Unione europea sulla scena internazionale”. Durante il Forum in avenue Bosquet, a due passi dalla Tour Eiffel, verranno affrontate ”questioni essenziali per l’avvenire delle nostre aziende in vista dell’attuazione di un vero ‘Competitiveness Deal’ europeo”, aggiunge il Medef. L’incontro si apre oggi con i discorsi di Martin (Medef), Orsini (Confindustria) e Gönner (Bdi). Seguiranno gli interventi di Metsola e di Tajani. Domani mattina si riparte nell’auditorium del Medef, col discorso di Barnier. Seguirà uno scambio tra ministri sul tema: ‘Quali iniziative comuni al livello governativo per stimolare la crescita industriale europeo?’. Attesi al panel il ministro per delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro francese dell’Economia, Antoine Armand nonché il vicecancelliere e ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck.