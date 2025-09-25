Confindustria-Conferenza Regioni: Insieme per rilanciare crescita, competitività e investimenti

Rafforzare il dialogo istituzionale per conferire nuovo slancio allo sviluppo dei territori e del Paese: con questo obiettivo, si leggee in una nota, si è tenuta oggi a Roma, in Confindustria, una riunione del Consiglio delle Rappresentanze Regionali, presieduto da Annalisa Sassi, alla presenza del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga.

L’incontro ha inteso rafforzare la relazione tra sistema delle imprese e sistema delle Regioni su diverse aree di approfondimento, dalla politica di coesione alla salute, dal turismo all’attrazione degli investimenti esteri, riconosciuti come temi centrali per la crescita economica, la competitività e la sostenibilità sociale delle Regioni.

Inoltre, in vista della prossima Legge di Bilancio, Confindustria e la Conferenza condivideranno le rispettive proposte per lo sviluppo di imprese e territori.

“La sinergia tra le nostre realtà – ha dichiarato Annalisa Sassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria – è un elemento imprescindibile per affrontare con successo le sfide con cui i territori si misurano quotidianamente e per rafforzare la voce delle imprese in Europa. Questo incontro fortifica le relazioni già consolidate tra Confindustria e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, orientate alla condivisione di progettualità ad alto impatto”.

“Il Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria rappresenta per noi un naturale interlocutore per la costruzione di politiche concrete, in grado di avere un effetto propulsivo sui nostri territori”, ha affermato Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Le Regioni italiane sono ricche di capacità e saper fare, sono forti di una tradizione d’eccellenza e di filiere produttive innovative. Dobbiamo mettere a sistema le opportunità che abbiamo, sempre consapevoli della complessità delle sfide in cui siamo immersi. Il dialogo istituzionale tra la Conferenza e la rappresentanza delle imprese pone quindi le basi per creare condizioni di sviluppo, anche attraverso un’azione istituzionale da condurre in sede nazionale ed europea, volta ad accrescere le risorse destinate ai territori e a sostenere chi ha la voglia e la capacità di investire qui”.

Confindustria e la Conferenza delle Regioni si impegnano, dunque, a organizzare incontri periodici e iniziative concrete, per uno sviluppo economico e sociale che metta al centro le potenzialità dei territori italiani e il ruolo chiave delle imprese.