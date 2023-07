Confindustria, Congiuntura Flash: Rallenta la crescita, frenata dai tassi elevati

Piatta la crescita dell’economia italiana, sorretta dai servizi, ma frenata dai tassi elevati. L’inflazione è meno alta, ma le Banche Centrali alzano i tassi ai massimi, e il credito è in ripiegamento perché troppo caro. In Italia i servizi sono trainati dal turismo, l’industria è debole, le costruzioni in calo. Gli investimenti sono frenati, i consumi incerti, mentre l’export di beni è in riduzione. La Germania è in recessione, secondo i previsori sarà di breve durata. Gli USA restano in crescita, viceversa la Cina rischia la deflazione. Sono i dati della Congiuntura flash Confindustria di luglio 2023.

Qui tutti i contenuti Congiuntura_Flash_lug23_290723_Confindustria