Confindustria: corsa per vertice Unindustria, industriali Lazio chiedono rinnovamento

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Rinnovamento e discontinuità nei contenuti e nel metodo: per Unindustria si deve aprire una nuova stagione all’insegna del cambiamento rispetto al passato. Mentre sta per entrare nel vivo la corsa per la nomina del nuovo presidente, sembra essere proprio questa la richiesta e il ‘sentiment’ si leva dalla base degli imprenditori laziali in vista dell’assemblea del 14 luglio prossimo che eleggerà il nuovo numero uno dell’associazione. L’appuntamento è ormai alle porte, dunque, e questo spiega il fermento tra gli industriali del Lazio che vorrebbero cogliere questa occasione per un cambio di passo.