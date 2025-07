Confindustria-Crui: al via tavoli tematici permanenti per potenziare il trasferimento tecnologico

Tavoli tematici permanenti dedicati ai settori strategici ed emergenti: dalle due transizioni green e digital all’aerospazio, dal turismo all’ambito farmaceutico e biomedico, dalla mobilita’ del futuro all’intelligenza artificiale, dalla manifattura avanzata alla catena del cibo. Saranno attivati nei prossimi mesi come annunciato nel corso dell’incontro – promosso da Confindustria e Crui (Conferenza dei Rettori delle universita’ italiane) – che si e’ svolto oggi a Roma con l’obiettivo di rilanciare il dialogo strategico tra il mondo universitario e quello industriale, delineando un nuovo modello di collaborazione a sostegno della competitivita’ nazionale ed europea. I tavoli permanenti costituiranno un’occasione di confronto costante, valorizzando le sinergie esistenti e creando nuove opportunita’ di sviluppo condiviso. Industria e universita’, infatti, sono protagoniste della filiera dell’innovazione: se operano in piena sinergia rappresentano la leva fondamentale per il progresso del sistema Paese attraverso processi virtuosi di trasferimento tecnologico, sviluppo di nuovi prodotti e servizi e promozione del benessere sociale. “Se la prosperita’ di un Paese fosse un albero, l’innovazione sarebbe il suo tronco. Non solo l’innovazione tecnologica, ma anche quella culturale, quella sociale, quella insita nel rinnovamento relazionale fra istituzioni, e fra queste e i cittadini” ha affermato Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui. “Non c’e’ dubbio pero’ – ha proseguito – che le radici sarebbero costituite dal rapporto fra universita’ e imprese. Dalla collaborazione che rende la scoperta scientifica processo o prodotto utile al miglioramento della qualita’ della vita. Ovvero la linfa vitale della prosperità”.

Quello che abbiamo compiuto oggi – ha osservato la presidente Crui Iannantuoni – e’ un atto rivoluzionario ispirato dal futuro. Abbiamo deciso insieme, universita’ e imprese, di ripiantare l’albero della prosperita’, ormai solido ma forse stanco, in un terreno nuovo concimato dagli atti: i nove tavoli permanenti che sono partiti con questo evento rappresentano una promessa concreta con cui Crui e Confindustria si impegnano a contribuire – in maniera strutturata e costante – perche’ il Paese si trovi pronto ad affrontare le sfide che ci attendono nel futuro prossimo”. “Per la prima volta – ha dichiarato Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation – Confindustria accoglie i Rettori della Crui per un confronto su un tema strategico per il futuro del Paese: il trasferimento tecnologico. Un incontro di rilievo, che sancisce la volonta’ di consolidare un rapporto strutturale tra ricerca e impresa, accademia e manifattura, didattica teorica e applicata, tra umanesimo e nuove tecnologie, perche’ l’Italia puo’ guidare la nuova economia della conoscenza”. “Confindustria e Crui collaborano da tempo su questi temi – ha aggiunto Di Stefano – ma l’evento di oggi rappresenta un momento di sintesi e valorizzazione di questo lavoro congiunto, gia’ attivo nella promozione di spin-off, nei dottorati industriali e nella terza missione. Si tratta di un passaggio fondamentale per rendere strutturale un’alleanza strategica tra universita’ e impresa, motore di sviluppo per il Paese, radicato nella tradizione italiana e orientato a una dimensione globale”. “In Italia – ha detto Francesco De Santis, vice presidente per la Ricerca e lo Sviluppo di Confindustria – ci sono universita’ eccellenti e imprese straordinarie, ma troppo spesso si trovano su binari paralleli: e’ ora di costruire un’alleanza stabile e strutturale per trasformare il sapere in valore. Serve un approccio condiviso che unisca ricerca pubblica e industria, a partire da quattro ambiti prioritari: la nuova strategia europea di crescita che punti su R&S per la competitivita’; la piena riuscita del Pnrr e la sostenibilita’ del sistema di R&S nazionale; la valorizzazione delle risorse umane, a partire dai dottorati innovativi e la crescita delle filiere ad alto contenuto tecnologico. Abbiamo bisogno di regole nuove, strumenti semplici e una cultura del risultato che premi la collaborazione tra pubblico e privato” ha concluso.