Confindustria, da Gozzi ricorso ai probiviri contro esclusione

Roma, 27 mar. (askanews) – Non si ferma la battaglia di Antonio Gozzi contro l’esclusione dalla corsa per la presidenza di Confindustria. Gozzi, secondo quanto si apprende, avrebbe presentato un nuovo ricorso, firmato in qualità di presidente di Federacciai, al collegio dei probiviri. L’incontro di ieri con i probiviri, durato oltre due ore, non sarebbe stato giudicato soddisfacente dall’industriale ligure. Sembra che a suo sostegno siano arrivati ricorsi anche da associazioni e da singoli industriali che lo sostengono.

Nel mirino di Gozzi quelle delibere a suo favore giudicate non idonee dai saggi della commissione di designazione. Nella relazione al consiglio generale del 21 marzo, i saggi avevano certificato per Gozzi un consenso inferiore alla soglia del 20%. Soglia necessaria per l’ammissione di diritto al voto del consiglio generale che il 4 aprile designerà il prossimo presidente di Confindustria. Per il presidente di Federacciai il gradimento si fermava al 13,36%. Considerando le delibere “tardive” e “formalmente non idonee” il consenso riscontrato dai saggi si attestava al 15,94%. Per gli altri imprenditori in gara, Edoardo Garrone ed Emanuele Orsini, i livelli di sostegno registrati nel giro di consultazioni con la base associativa erano invece superiori al 20%.

Mlp