Confindustria, “dalla finanza tradizionale all’investment banking”: c’è il webinar di Piccola Industria

“Strumenti a supporto della crescita in era post covid: dalla finanza tradizionale all’investment banking”: questo il titolo del webinar, organizzato da Piccola Industria in collaborazione con “Gruppo Banco BPM”, in programma per il prossimo 13 settembre alle 15. L’appuntamento sarà utile ad approfondire gli strumenti, offerti dalla finanza tradizionale e dall’investment Banking, per supportare la crescita delle PMI in era post Covid.

All’appuntamento parteciperanno Mirko Bragagnolo, delegato Credito e Finanza di Piccola Industria Confindustria, che aprirà i lavori, Massimo Pasquali, responsabile Coordinamento Aziende di Banco BPM e Giuseppe Puccio, responsabile Investment Banking di Banca Akros. A chiudere i lavori sarà Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindustria.

Alla conclusione degli interventi dei relatori ci sarà uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_dgPgKL9MSSmA730oz4vkBw